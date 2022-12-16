У мережі показали, який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака. Зазначимо, що літак летів у Молдові.
Важливо Знеструмлені міста та аварійні відключення: де немає світла через масовану атаку
Який вигляд мають вибухи в Україні з неба
На опублікованих кадрах можна побачити, що з неба видніються клубки густого диму, який з’явився внаслідок ракетних ударів у різних областях України.
Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові,
– написали під роликом.
Який вигляд мають вибухи в Україні з вікна літака в Молдові: дивіться відео
Ракетна атака України 16 грудня
- Російські військові зранку 16 грудня масовано атакували територію України ракетами.
- Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях.
- Крім того, звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі.
- Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Крім того, внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.
- У Києві Віталій Кличко заявив про вибухи в Деснянському районі. Крім того, вибухи пролунали в Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.
- В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.