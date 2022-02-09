Биометрические паспорта снова доверили скандальному ЕДАПС: СМИ сообщают о схемах
Источник:"Украинская правда"
Государственный полиграфический комбинат "Украина" сменил поставщика материалов для биометрических документов. Между тем произошло это, по данным украинских СМИ, непрозрачным способом.
Теперь изготовлением биометрических паспортов украинцев будет заниматься не международная компания, а отечественная фирма с давними коррупционными связями.
Важно Иностранцы должны подавать биометрические данные при оформлении украинских виз
Еще в конце 2021 года компания "Полли-Сервис" начала поставлять полиграфкомбинату обложки с вмонтированными в них чипами – заготовки для биометрических паспортов. У этой компании также стали закупать материалы и для других документов.
За первые 3 месяца "Полли-сервис" получил от полиграфкомбината "Украина" заказов на 503,6 миллиона гривен. В то же время государственное предприятие без объяснений отказалось сотрудничать с предыдущим поставщиком – международной компанией Linxens, которая изготавливала обложки с 2015 года.Интересная деталь! Незадолго до новых контрактов директором комбината стала Татьяна Бондаренко, связанная с новым поставщиком.
Именно "Полли-Сервис" ранее входила в состав консорциума ЕДАПС, который в 2004 – 2013 годах монополизировал рынок изготовления документов и был известен коррупционными связями с чиновниками. Сейчас компании бывшего ЕДАПС объединились в новую группу – Industrial Innovation Group.
Разница в цене
Украинский "Полли-Сервис" продал заготовки на 0,5 евро дороже, чем планировали иностранцы. Таким образом, на тех объемах обложек, которые комбинат уже закупил, набегает около 28,8 миллиона гривен переплаты. Кроме того, продукция "Полли-Сервиса" может быть устаревшей.
После смены поставщика стоимость изготовления паспортов для граждан выросла на 40 гривен. Устраненная иностранная компания также требует от госпредприятия компенсировать убытки, оценив их в 1,5 миллиона евро.