Тепер виготовленням біометричних паспортів українців займатиметься не міжнародна компанія, а вітчизняна фірма з давніми корупційними зв'язками.

Важливо Іноземці повинні подавати біометричні дані при оформленні українських віз

Ще у кінці 2021 року компанія "Поллі-Сервіс" почала постачати поліграфкомбінату обкладинки з вмонтованими в них чіпами – заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також стали закуповувати матеріали й для інших документів.

За перші 3 місяці "Поллі-Сервіс" отримав від поліграфкомбіната "Україна" замовлень на 503,6 мільйона гривень. Водночас державне підприємство без пояснень відмовилось співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка виготовляла обкладинки з 2015 року.

Цікава деталь! Незадовго до нових контрактів директоркою комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов'язана з новим постачальником.

Саме "Поллі-Сервіс" раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, який у 2004 – 2013 роках монополізував ринок виготовлення документів і був відомий корупційними зв'язками з чиновниками. Наразі компанії колишнього ЄДАПС об'єднались у нову групу – Industrial Innovation Group.

Різниця у ціні

Український "Поллі-Сервіс" продав заготовки на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. Таким чином, на тих об'ємах обкладинок, які комбінат вже закупив, набігає близько 28,8 мільйона гривень переплати. Крім того, продукція "Поллі-Сервісу" може бути застарілою.

Після зміни постачальника вартість виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень. Усунена іноземна компанія також вимагає від держпідприємства компенсувати збитки, оцінивши їх у 1,5 мільйона євро.