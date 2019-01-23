00:12
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Биометрический контроль на границе с Россией: в Госпогранслужбе заявляют, что готовы

      5 Читати новину українською
      В Госпогранслужбе заявляют, что готовы к биометрическому контролю с Россией
      В Госпогранслужбе заявляют, что готовы к биометрическому контролю с Россией / Фото из открытых источников

      Пограничное ведомство готово к введению биометрического визового режима с Российской Федерацией. Никаких осложнений в таком виде контроля там не видят.

      Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на пресс-конференции.

      Читайте также: Сколько россиян пропустили в Украину с начала 2019 года

      Он отметил, что не может комментировать заявления главы МИД Украины Павла Климкина о биометрическом визовом режиме, поскольку это не относится к полномочиям Госпогранслужбы. Однако к введению там готовы.

      Речь идет о том, что если решение будет принято – граждане Российской Федерации будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами. Мы полностью готовы к выполнению этого решения,
       сказал он.

      Слободян добавил, что не видит сложностей в таком виде контроля. Помощник председателя Госпогранслужбы добавил, что сейчас количество граждан Российской Федерации, которые едут в Украину с биометрическими паспортами, невысокое.

      Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно допускал возможность введения биометрических виз для граждан России. Министр также заявил об эффективности системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ.

      Украина ввела биометрический контроль для иностранцев с 1 января 2018 года. В частности, отпечатки пальцев при въезде на территорию нашего государства должны сдавать граждане 71 страны, включая Россию

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      15
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1999
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4474
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 января , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2199
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      23 января , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146910
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Кандидаты в мэры Киева: политическое прошлое в инфографике
       20 октября 2015 , 19:50
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Защитник Шахтера может получить дисквалификацию и не сыграть с Динамо – стала известна дата рассмотрения дела в КДК ФФУ
       26 июля 2018 , 15:40
      Самый страшный Lexus RX – сделан в Украине
       17 января , 10:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук