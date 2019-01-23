Биометрический контроль на границе с Россией: в Госпогранслужбе заявляют, что готовы

Пограничное ведомство готово к введению биометрического визового режима с Российской Федерацией. Никаких осложнений в таком виде контроля там не видят.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на пресс-конференции.

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Он отметил, что не может комментировать заявления главы МИД Украины Павла Климкина о биометрическом визовом режиме, поскольку это не относится к полномочиям Госпогранслужбы. Однако к введению там готовы.

Речь идет о том, что если решение будет принято – граждане Российской Федерации будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами. Мы полностью готовы к выполнению этого решения,

– сказал он.

Слободян добавил, что не видит сложностей в таком виде контроля. Помощник председателя Госпогранслужбы добавил, что сейчас количество граждан Российской Федерации, которые едут в Украину с биометрическими паспортами, невысокое.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно допускал возможность введения биометрических виз для граждан России. Министр также заявил об эффективности системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ.



Украина ввела биометрический контроль для иностранцев с 1 января 2018 года. В частности, отпечатки пальцев при въезде на территорию нашего государства должны сдавать граждане 71 страны, включая Россию