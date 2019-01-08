В МИД заговорили о биометрическом визовом режиме с Россией

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин не возражает против введения биометрического визового режима с Россией в будущем. Однако там отмечают – воплотить это будет не так уж и просто.

Об этом он заявил в эфире "1+1".

Читайте также: Климкин развенчал мифы о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Так, министр отметил, что вероятно введение обычного визового режима для граждан РФ при въезде в Украину не будет эффективным.

Если просто ввести визовый режим, этикетки штамповать, он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией – это только биометрический. Другой режим по определению не будет работать,

– отметил Климкин.

Климкин рассказал, что сейчас в МИД исследуют работу биометрии и баз данных. Поэтому биометрический визовый режим с Россией возможен.

Кроме этого, глава МИД отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому надо быть готовым и который не так просто воплотить.

Напомним, ранее Климкин уже анонсировал возможность введения биометрических виз для граждан России. Министр тогда также заявлял об эффективности системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ. С 1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль для иностранцев. В частности, отпечатки пальцев при въезде на территорию нашего государства должны сдавать граждане 71 страны, включая Россию.



Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлился на время действия военного положения.