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      В МИД заговорили о биометрическом визовом режиме с Россией

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      Климкин считает введение биометрического визового режима с Россией возможным
      Климкин считает введение биометрического визового режима с Россией возможным / Фото из открытых источников

      Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин не возражает против введения биометрического визового режима с Россией в будущем. Однако там отмечают – воплотить это будет не так уж и просто.

      Об этом он заявил в эфире "1+1".

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      Так, министр отметил, что вероятно введение обычного визового режима для граждан РФ при въезде в Украину не будет эффективным.

      Если просто ввести визовый режим, этикетки штамповать, он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией – это только биометрический. Другой режим по определению не будет работать,
      – отметил Климкин.

      Климкин рассказал, что сейчас в МИД исследуют работу биометрии и баз данных. Поэтому биометрический визовый режим с Россией возможен.

      Кроме этого, глава МИД отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому надо быть готовым и который не так просто воплотить.

      Напомним, ранее Климкин уже анонсировал возможность введения биометрических виз для граждан России. Министр тогда также заявлял об эффективности системы биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ. С 1 января 2018 года Украина ввела биометрический контроль для иностранцев. В частности, отпечатки пальцев при въезде на территорию нашего государства должны сдавать граждане 71 страны, включая Россию.

      Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлился на время действия военного положения.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Биометрический контроль в Украине Павел Климкин МИД Украины Новости России
      Источник: 24 Канал
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