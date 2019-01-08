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      У МЗС України заговорили про біометричний візовий режим з Росією

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      Клімкін вважає запровадження біометричного візового режиму з Росією можливим
      Клімкін вважає запровадження біометричного візового режиму з Росією можливим / Фото з відкритих джерел

      Голова міністерства закордонних справ України Павло Клімкін не заперечує запровадження біометричного візового режиму з Росією у майбутньому. Однак там зазначають – втілити це буде не так вже й просто.

      Про це він заявив в ефірі "1+1".

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      Так, міністр зазначив, що імовірне запровадження звичайного візового режиму для громадян РФ при в'їзді в Україну не буде ефективним.

      Якщо просто запровадити візовий режим, етикетки штампувати, він ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим з Росією – то тільки біометричний. Інший режим за визначенням не буде працювати,
      – наголосив Клімкін.

      Клімкін розповів, що наразі у МЗС досліджують роботу біометрики та баз даних. Відтак біометричний візовий режим з Росією є можливим.

      Окрім цього, голова МЗС зазначив, що запровадження біометричного візового режиму є серйозним питанням, до якого треба бути готовим і яке не так просто втілити.

      Нагадаємо, раніше Клімкін вже анонсував можливість введення біометричних віз для громадян Росії. Міністр тоді також заявляв про ефективність системи біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ. З 1 січня 2018 року Україна ввела біометричний контроль для іноземців. Зокрема, відбитки пальців під час в'їзду на територію нашої держави повинні здавати громадяни 71 країни, зокрема й Росії.

      Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона тривала у час дії воєнного стану.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії МЗС України Павло Клімкін Біометричний контроль в Україні Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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