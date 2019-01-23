Біометричний контроль на кордоні з Росією: у Держприкордонслужбі заявляють, що готові

Прикордонне відомство готове до запровадження біометричного візового режиму з Російською Федерацією. Жодних ускладнень у такому виді контролю там не бачать.

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на прес-конференції.

Читайте також: Скільки росіян пропустили до України з початку 2019 року

Він зазначив, що не може коментувати заяви глави МЗС України Павла Клімкіна про біометричний візовий режим, оскільки це не належить до повноважень Держприкордонслужби. Однак до його запровадження там готові.

Йдеться про те, що якщо рішення приймуть – громадяни Російської Федерації будуть користуватися не просто закордонними паспортами, а біометричними закордонними паспортами. Ми повністю готові до виконання цього рішення,

– сказав він.

Слободян додав, що не бачить складнощів у такому виді контролю. Помічник голови Держприкордонслужби додав, що наразі кількість громадян Російської Федерації, які їдуть до України з біометричними паспортами, невисока.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін неодноразово допускав можливість запровадження біометричних віз для громадян Росії. Міністр також заявив про ефективність системи біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ.



Україна ввела біометричний контроль для іноземців з 1 січня 2018 року . Зокрема, відбитки пальців під час в'їзду на територію нашої держави повинні здавати громадяни 71 країни, зокрема й Росії