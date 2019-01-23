00:38
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Біометричний контроль на кордоні з Росією: у Держприкордонслужбі заявляють, що готові

      249 Читать новость на русском
      У Держприкордонслужбі заявляють, що готові до біометричного контролю з Росією
      У Держприкордонслужбі заявляють, що готові до біометричного контролю з Росією / Фото з відкритих джерел

      Прикордонне відомство готове до запровадження біометричного візового режиму з Російською Федерацією. Жодних ускладнень у такому виді контролю там не бачать.

      Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на прес-конференції.

      Читайте також: Скільки росіян пропустили до України з початку 2019 року

      Він зазначив, що не може коментувати заяви глави МЗС України Павла Клімкіна про біометричний візовий режим, оскільки це не належить до повноважень Держприкордонслужби. Однак до його запровадження там готові.

      Йдеться про те, що якщо рішення приймуть – громадяни Російської Федерації будуть користуватися не просто закордонними паспортами, а біометричними закордонними паспортами. Ми повністю готові до виконання цього рішення,
      – сказав він.

      Слободян додав, що не бачить складнощів у такому виді контролю. Помічник голови Держприкордонслужби додав, що наразі кількість громадян Російської Федерації, які їдуть до України з біометричними паспортами, невисока.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін неодноразово допускав можливість запровадження біометричних віз для громадян Росії. Міністр також заявив про ефективність системи біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ. 

      Україна ввела біометричний контроль для іноземців з 1 січня 2018 року . Зокрема, відбитки пальців під час в'їзду на територію нашої держави повинні здавати громадяни 71 країни, зокрема й Росії

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      23 січня , 23:51 Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      715
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 січня , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 2065
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4571
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 січня , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2218
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      23 січня , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 90715
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук