Достигнет ли биткоин 100 тысяч долларов

Трейдеры делают ставки, что биткоин может достичь 100 тысяч долларов в этом году, передает Bloomberg. Поэтому в разговоре с 24 Каналом экономист Андрей Шевчишин рассказал, что если опираться на технический анализ, то курс биткойна может дойти и выше этой отметки. Впрочем, такой рост цены будет зависеть от многих факторов.

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Речь идет, в частности, о том, какой будет потолок в ETF, то есть в криптовалютных биржевых фондах. Шевчишин добавляет, что сейчас наблюдается отток от золотых ETF и огромный приток именно в крипто-ETF.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Трамп – это "геймченджер" не только для мировой экономики, это "геймченджер" для криптомира, в котором США могут стать "криптомеккой" для мира с новыми правилами. Немало было заявлений Трампа, среди которых – это создание национального резерва биткойнов. Поэтому США могут стать мировой столицей биткойнов, где будут отменены налоги на это. Уже сейчас мы видим именно спекулятивный спрос, а безумный рост биткойна в последние дни – это именно реакция на новую позицию Штатов относительно криптовалюты.

Как рассказывает Шевчишин, есть даже прогнозы до 2029 – 2030 годов, когда биткойн может достичь 1 миллиона долларов.

Напоминаем! После победы Дональда Трампа в выборах США есть ожидания, что криптовалюты получат мощное развитие. Кроме того, немало сторонников криптовалют были избраны в Конгресс США.

Почему и когда биткойн начал дорожать

Соглашается с прогнозом в 100 тысяч долларов для биткойна и экономический эксперт Даниил Монин. Однако он добавляет для 24 Канала, что приближение к этой отметке может провоцировать еще и достаточно большую коррекцию стоимости.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Считаю, что спрос на биткойн стимулировала сначала потенциальная победа Трампа, а потом и его победа на выборах. Республиканцы относятся к криптовалютам с энтузиазмом. В том числе высказываются идеи о покупке биткойна в резервы США. Демократы, наоборот, были скорее противниками крипторынка. Думаю, это основной фактор.

Больше всего биткойн подскочил примерно на 32% после выборов в США 5 ноября.

5 ноября. По состоянию на 12 ноября, криптовалюта составляет уже более 87 тысяч долларов за монету.

Известно, что до этих событий валюта торговалась в диапазоне от 68 до 69 тысяч долларов.

В то же время предыдущий рекорд цены, который был в марте этого года, составлял более 73 тысяч долларов.

Какие существуют риски, связанные с криптовалютой

По словам Шевчишина, на самом деле риски связаны не только с биткойном как инвестицией, а с криптовалютой в целом.

Если мы говорим о криптовалютах первой десятки по капитализации, не принимая во внимание биткойн, то понятно, что очень трудно манипулировать их ценой. Это возможно, но требует безумных ресурсов. Дело в том, что криптовалюты более низкой капитализации или новички на рынке – это рискованно, потому что их цена может ввалиться до нуля,

– говорит Андрей Шевчишин.

Кроме того, спекулятивное ожидание относительно биткойна может продлиться вплоть до самой инаугурации Трампа – до 20 января 2025 года. После этого рынок будет зависеть от выполненных обещаний новоизбранного президента.

Когда же биткойн будет приближаться к прогнозируемой целевой цене, то рост может "затормозиться". Тогда стоит ожидать волатильность на рынке, ведь многие захотят зафиксировать свою прибыль,

– отмечает финансовый аналитик.

Почему с покупкой биткойна стоит подождать

В то же время Даниил Монин говорит, что сейчас инвестировать в биткойн не нужно. После коррекции рынка, который вполне вероятен в ближайшее время, лучше рассматривать вложения в другие криптовалюты.

Я лично сейчас биткоин продаю, который был куплен еще 2022 году,

– делится Монин.

Экономист Монин сообщает, что рынок криптовалют очень волатильный, а потому хуже всего в нем – это покупать что-то на пике цены. Кроме того, в такой период часто есть желание торговать с кредитным плечом, чтобы попробовать заработать много и быстро. Но это обычно заканчивается потерей всех денег.