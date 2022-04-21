Отправить туда конвой по открытой местности – сплошная бессмыслица, ведь он просто не дойдет. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Мариуполю остается держаться"

"Мариуполю остается только держаться. Битва, которая сейчас продлится на Донбассе, может повлиять на судьбу самого Мариуполя", – подчеркнул Жданов.

По его словам, если Украина выдержит и получит преимущество и победу в противостоянии на Донецком направлении, тогда может идти речь о какой-либо деблокаде или помощи для Мариуполя.

Последние новости о ситуации в Мариуполе

Сегодня, 21 апреля, 4 автобуса смогли выехать из Мариуполя. Однако нормальноя эвакуация так и не состоялась. Россияне у точки сбора людей начали обстрел. Президент США Джо Байден на брифинге призвал обеспечить вывоз людей из населённого пункта.

Владимир Путин неожиданно отдал приказ не штурмовать "Азовсталь". Несмотря на это, там продолжаются обстрелы и бомбежки.

Появилась информация, что в деревне Мангуш российские военные могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. Об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Жданов отреагировал на ситуацию в Мариуполе: смотрите видео