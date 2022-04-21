Відправити туди конвой відкритою місцевістю – суцільне безглуздя, адже він просто не дійде. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Захисники Маріуполя подякували світу за підтримку та опублікували відео з Варшави

"Маріуполю залишається триматися"

"Маріуполю залишається тільки триматися. Битва, яка зараз триватиме на Донбасі, може вплинути на долю самого Маріуполя", – наголосив Жданов.

За його словами, якщо Україна витримає і отримає перевагу й перемогу у протистоянні на Донецькому напрямку, тоді може мовитися про якусь деблокаду чи допомогу для Маріуполя.

Останні новини про ситуацію в Маріуполі

Сьогодні, 21 квітня, 4 автобуси змогли виїхати з Маріуполя. Однак нормально евакуація так і не відбулась. Росіяни біля точки збору людей почали обстріл. Президент США Джо Байден на брифінгу закликав забезпечити вивезення людей із населеного пункту.

Володимир Путін неочікувано наказав не штурмувати "Азовсталь". Попри це, там продовжуються обстріли і бомбардування.

З'явилась інформація, що у селищі Мангуш російські військові могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців. Про це свідчать супутникові фото.

Жданов відреагував на ситуацію в Маріуполі: дивіться відео