Захисники відчувають підтримку світу
Військові опублікували відео зі столиці Польщі – Варшави, де люди вийшли на підтримку України у війні з Росією.
Увага Україна готується розблокувати Маріуполь силою, допомога від США: основне за 57 день війни
Голоси тисячі людей вигукують в унісон "Маріуполь".
Таким чином люди вимагають звільнити окуповане місто та організувати гуманітарні коридори для його жителів.
Від всіх захисників Маріуполя, дякуємо за підтримку з усіх куточків світу,
– підписали відео військові.
Що відомо про евакуацію з Маріуполя
Сьогодні, 21 квітня, з Маріуполя вперше за час блокади вдалось виїхати 79 жителям. Їх евакуювали до Запоріжжя. Про це повідомив глава Луганської ОДА Павло Кириленко. Раніше росіяни зривали будь-які домовленості щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя, люди намагались виїхати на власних авто.
Водночас віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що російські військові зірвали гуманітарний коридор з Маріуполя 21 квітня, про який домовлялось Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Окупанти почали обстріл біля точки збору людей.
До теми – Арахамія та Подоляк готові поїхати в Маріуполь для виводу військових: дивіться відео