Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук вечером 21 апреля заявила, что хороших новостей по Мариуполю – нет. Все идет очень туго.

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Верещук извинилась перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуацию. Министр объяснила, что возле точки сбора начался обстрел. Тогда коридор пришлось закрыть.

Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь,

– обратилась Верещук.

Она также подчеркнула, что эвакуация 20 апреля вселяет надежду. Люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую.

Эвакуация 20 апреля

Верещук рассказала, что 20 апреля из Мариуполя удалось уехать четырем автобусам. Люди переночевали в Бердянске и утром отправились в Запорожье.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил: эвакуировать удалось 79 человек. Это значительно меньше, чем планировали. Однако радуются каждой спасенной жизни.

Заметьте! Защитники Мариуполя продолжают героически сражаться с россиянами. За двое суток уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР врага.

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