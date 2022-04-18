Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что с утра 18 апреля российские войска начали наступать на Донбассе.
Враг попытался пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом Данилов рассказал в эфире единственного телемарафона, сообщает 24 канал.
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В каких областях самая тяжелая ситуация
Россияне пошли в наступление на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Пока они пытаются прорвать оборону ВСУ.
Украинские Вооруженные Силы держатся – россиянам удалось прорваться только в два населенных пункта.
Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром,
– рассказал Данилов.
Заметим, что на территории Белгородской области России враг разворачивает вертолетные площадки близко к государственной границе с Украиной.
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