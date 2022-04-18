Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что с утра 18 апреля российские войска начали наступать на Донбассе.

Враг попытался пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом Данилов рассказал в эфире единственного телемарафона, сообщает 24 канал.

К теме Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на Востоке

В каких областях самая тяжелая ситуация

Россияне пошли в наступление на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Пока они пытаются прорвать оборону ВСУ.

Украинские Вооруженные Силы держатся – россиянам удалось прорваться только в два населенных пункта.

Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром,

– рассказал Данилов.

Заметим, что на территории Белгородской области России враг разворачивает вертолетные площадки близко к государственной границе с Украиной.

Важно: оккупанты начали наступление на Востоке: смотрите видео