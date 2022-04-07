Битва за Донбасс будет определяющей в нашей отечественной войне, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в телеграм сообщил, что битва за Донбасс будет ключевой в нашей отечественной войне.

По его словам, мы уже выстояли в битве за такие города, как Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других.

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Он отметил, что армия держит Мариуполь.

"Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", – сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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