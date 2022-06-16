Битва за Донбасс продолжается, – в МВД не согласились с тезисами о поворотном моменте в войне

Западные СМИ пишут, что война в Украине достигла поворотного момента. Они уверяют, что в скором времени станет понятна долгосрочная перспектива.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада" не согласился с этим тезисом, передает 24 канал.

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"Большая битва за Донбасс продолжается. От ее результатов будет зависеть все, что будет происходить на этой войне и какие будут дальше варианты развития – будь то наше контрнаступление или это заморозка", – сказал Денисенко.