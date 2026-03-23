Силы спецопераций ВСУ впервые показали кадры своего участия в боях за Киев

Силы специальных операций ВСУ впервые обнародовали архивные кадры битвы за Киев в 2022 году. На видео показана работа украинских спецназовцев в тылу российских войск.

В частности, зафиксировано засаду и уничтожение вражеской техники. Об этом пишет Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Смотрите также Силы обороны превратили в металлолом сразу два вражеских ракетных комплекса "Бук"

Что видно на архивных кадрах?

Силы специальных операций ВСУ показали ранее засекреченные кадры первых недель полномасштабного вторжения России. Речь идет об эпизодах боев во время обороны Киева в 2022 году.

На видео видно, как одна из групп ССО действует на территории, которая на тот момент находилась под контролем российских войск. Украинские спецназовцы организовали засаду на колонну оккупантов, которая двигалась по Киевщине.

Кадры из спецоперации ВС в 2022 году: смотрите видео

Во время боя операторы применили гранатометы, уничтожив вражеский вездеход "Витязь". После этого они открыли огонь из стрелкового оружия по экипажу и личному составу противника.

По данным военных, подобные операции проводились регулярно – небольшие группы действовали автономно, останавливали продвижение врага, уничтожали технику и нарушали логистику российских подразделений. После успешной засады группа не оставила район выполнения задания и продолжила работать в тылу противника, выполняя другие боевые миссии.

Такие действия стали важным элементом обороны столицы, ведь позволяли сдерживать значительно большие силы противника.

