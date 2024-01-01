Как освобождение Крыма повлияет на ход войны: аналитики ISW объяснили, почему это важно

В Институте изучения войны объяснили, почему Украине выгодно уволить Крым с военной точки зрения. Также аналитики расставили точки над "i" относительно того, целесообразно ли замораживать боевые действия.

В Институте изучения войны видят только преимущества в освобождении Крыма от российской оккупации. Это значительно повлияет на ход войны.

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Что произойдет на фронте, если Украина вернет Крым

Эксперты предполагают, что если Украина деоккупирует Крым, ее оборонные расходы и задачи значительно снизятся. Чем дольше Россия будет контролировать полуостров, тем больше Киев будет тратить значительные средства на оборону.

Более того, если Украина освободит Крым и территории юга, оккупированные Россией, то Херсон, Николаев и Одесса будут в безопасности, а угроза Мелитополя значительно снизится.

В частности, такой сценарий значительно снизит риск того, что Россия совершит десантную операцию на юго-западном побережье Украины. Также уменьшается угроза российских ракетных ударов по кораблям из-за западной части Черного моря.

Аналитики отметили, что сейчас Мариуполь – единственный крупный прифронтовый город на юге, усложняющий оборону региона. Украинским войскам нужно быть хорошо подготовленными и мобилизованными.

Они также подчеркнули, что дискуссии об "историческом праве" России на Крым необоснованны. Тем более, Россия сама признала полуостров частью независимой Украины в 1994 году.

Есть ли смысл замораживать боевые действия

В Институте изучения войны отметили, что заморозка боевых действий дает огромную выгоду России. Кроме того, это увеличивает риски и затраты для Украины и Запада, связанные со сдерживанием враждебных сил, не говоря уже о разрушительных последствиях от будущих атак России, поскольку агрессор в любом случае не отступится от своих целей.

Нынешние линии не являются разумной отправной точкой для переговоров с Россией, даже если Путин серьезно относился к переговорам по прекращению огня на этих линиях. Они скорее являются необходимой отправной точкой для дальнейшего освобождения стратегически и экономически важных украинских земель,

– подчеркнули аналитики.

Эксперты подчеркнули, что, вероятно, только в случае освобождения всех территорий Украина будет по-настоящему свободной и безопасной страной, которая сможет сама себя защищать и снабжать.