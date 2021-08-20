Бизнес-ассоциации Украины позитивно оценили деятельность ГФС по борьбе с теневыми рынками

Предпринимательское сообщество Украины положительно оценивает деятельность возглавляемой Вадимом Мельником Государственной фискальной службы (ГФС) по борьбе с теневыми рынками.

Так, Американо-украинский деловой совет (USUBC), объединяющий более 200 работающих в Украине коммерческих компаний, отмечает, что результаты работы ГФС в течение 2021 года, особенно в сфере борьбы с теневым бизнесом, позволяют говорить о последовательной политике, направленной на установление качественных и взаимовыгодных отношений государства и бизнеса. Представители USUBC выразили уверенность, что активная детенизация бизнеса, которая реализуется ГФС под руководством Мельника, подает позитивный сигнал легальному бизнесу и мотивирует к его развитию и общему укреплению экономической безопасности страны.

В свою очередь "Ассоциация "Укртютюн" отмечает улучшение диалога по вопросам противодействия незаконной торговле табачными изделиями между ГФС и законопослушным бизнесом после прихода на должность руководителя ведомства Мельника. В ассоциации "Легальных производителей алкоголя" заявили, что запуск Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС “стал эффективным инструментом для достижения поставленных целей по обеспечению детенизации и достижения общей безопасности в Украине”.

Отметим, ГФС пребывает в состоянии ликвидации, и 25 сентября вместо ГФС должно заработать Бюро экономической безопасности. В USUBC отметили, что БЭБ с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных и процессуальных наработок. Все это есть у ГФС, поэтому USUBC поддерживает передачу этих практик от ГФС к БЭБ.

"Видим ГФС пока единственной службой, достижения которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности. Не разделяем опасения некоторых коллег об опасности перехода старых кадров в новую структуру", - заявили в USUBC. В финальную часть конкурса по выбору директора БЭБ вышли Василий Горбаль, член Совета НБУ, прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и глава ГФС Вадим Мельник. Решение о победителе конкурса должен принять Кабинет министров Украины.

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