Так, Американо-українська ділова рада (USUBC), що об'єднує понад 200 комерційних компаній, які працюють в Україні, зазначає, що результати роботи ДФС протягом 2021 року, особливо у сфері боротьби з тіньовим бізнесом, дозволяють говорити про послідовну політику, спрямовану на встановлення якісних і взаємовигідних відносин держави і бізнесу. Представники USUBC висловили впевненість, що активна детінізація бізнесу, яка реалізується ДФС під керівництвом Мельника, дає позитивний сигнал легальному бізнесу та мотивує до його розвитку та загального зміцнення економічної безпеки країни.

Своєю чергою "Асоціація "Укртютюн" відзначає поліпшення діалогу з питань протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами між ДФС і законослухняним бізнесом після приходу на посаду керівника відомства Мельника. В асоціації "Легальних виробників алкоголю" заявили, що запуск офісу ефективної взаємодії з бізнесом при ДФС "став ефективним інструментом для досягнення поставлених цілей щодо забезпечення детінізації та досягнення загальної безпеки в Україні".

Зазначимо, ДФС перебуває в стані ліквідації, і 25 вересня замість ДФС має запрацювати Бюро економічної безпеки. У USUBC відзначили, що БЕБ із самого початку своєї роботи потребуватиме потужних аналітичних, оперативних і процесуальних напрацювань. Все це є в ДФС, тому USUBC підтримує передачу цих практик від ДФС до БЕБ.

"Бачимо ДФС поки єдиною службою, досягнення якої здатні істотно прискорити і полегшити початок роботи Бюро економічної безпеки. Не поділяємо побоювання деяких колег про небезпеку переходу старих кадрів в нову структуру", – заявили в USUBC. У фінальну частину конкурсу з відбору директора БЕБ вийшли Василь Горбаль, член Ради НБУ, прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі та Голова ДФС Вадим Мельник. Рішення про переможця конкурсу має ухвалити Кабінет Міністрів України.

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