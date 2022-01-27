Бизнес долго не мог оправиться : как и на что украинцы тратили "тысячу Зеленского"

Тысяча гривен за вакцинацию, которую украинцы начали получать в декабре 2021 года, вызвала книжный бум. Бизнес долго не мог оправиться от такого наплыва покупателей.

Журналисты сайта 24 канала расспросили у представителей бизнеса, как они предлагали тратить украинцам ковидные деньги, увеличилось ли у них количество покупателей и что чаще всего заказывали.

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Как изменились продажи книг

Тысячу за вакцинацию можно потратить только на ограниченный список услуг и товаров. Например, на книги, кино, театры, спортзалы, путешествия в пределах страны, а теперь еще и лекарства для пожилых людей. Впрочем, ни представители кинотеатров, ни спортзалов на наши многочисленные запросы никак не отреагировали, поэтому мы пообщались с книжными лавками, ведь именно туда массово обращались граждане.

Так, в книжной платформе Yakaboo нам рассказали, что с начала программы "еПоддержка" (с 16 декабря 2021 года до 18 января 2022 года) они собрали и отправили более 650 тысяч книг по всей Украине. Учитывая то, что старт программы совпал с предновогодним всплеском спроса, объемы заказов книг на национальной книжной платформе Yakaboo выросли втрое.

Наибольшие пики в заказах были ощутимы в первые дни "еПоддержки" и перед Новым годом, когда украинцы активно заказывали книги для подарков. В этот период максимальное количество книжных заказов сделали в Киеве – 26% заказов. На втором и третьем месте – Киевская область (8% заказов) и Днепропетровская область (7% заказов),

– рассказали в Yakaboo.

Оксана Зьобро, руководитель отдела PR&Marketing "Видавництва Старого Лева", рассказала, что со стартом выплат по программе "еПоддержка", они сразу же ощутили приток покупателей. В первый же день выручка онлайн-магазина и оффлайновых магазинов выросла вдвое по сравнению со среднестатистической в этот период. С тех пор динамика сохраняется, и даже ощутим определенный прирост – в 2,5 – 3 раза. Пиковым моментом стал предпраздничный период.

Больше всего книг заказали в Киеве / Фото Pixabay

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Выплаты по времени совпали с Днем Святого Николая, Рождеством, Новым годом. Этот период – традиционно один из самых прибыльных, и из года в год наблюдается тенденция, что люди выбирают все чаще именно книгу для подарка к празднику не только детям, но и взрослым.

Соответственно готовим специальный рождественский, праздничный ассортимент книг на этот период. А тут сезонный пик соединился с первыми траншами "еТисячи". При этом после праздников внимание к книгам никак не уменьшилось. Ранее первые недели января были не слишком хорошими по показателям, в этом году – люди покупают книги с первого января безостановочно, что не может не радовать,

– рассказала Зьобро.

Она добавила, что это прекрасная возможность для украинского книжного рынка получить новых читателей и покупателей, людей, которые ранее по тем или иным причинам не имели опыта читать и покупать книги. Они могли не ориентироваться, какие крутые и актуальные книги на украинском рынке, стереотипно думая, что вся актуальная литература – на английском или на крайний случай на русском, а на украинском выходит с опозданием. А это уже давно не так. Ведь издательства часто печатают мировые хиты практически одновременно с мировыми релизами.

Что покупали украинцы за "ковидную" тысячу

В Yakaboo рассказали, что лидируют детские книги (22,1%), художественная литература (19,8%) и нон-фикшн (бизнес, деньги, экономика – 7,95%; воспитание детей, книги для родителей – 6,8%; учебная литература – 5%). Кроме того, наибольшим спросом среди покупателей пользуются книги на украинском языке.

ТОП-5 книг, которые украинцы выбирали в декабре 2021 года:

"Красная книга Гарика", Гарик Корогодский;

"Что вы несете? Дмитрий Дубилет рассказывает самые интересные истории о флагах всех стран мира", Дмитрий Дубилет;

"Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни", Тара Шустер;

"Різдвозавр та список Нечемнюхів", Том Флетчер;

"Кафе на краю земли", Джон П. Стрелеки.

По словам Зьобро, очень ценно, что среди различных опций, куда потратить средства, люди выбирают литературу, и в частности книги "Видавництва Старого Лева". Это и рождественские хиты – серия для детей о "Різдвозавре" Тома Флетчера в переводе Марты Сахно, замечательный ироничный роман для взрослых "Три мужчины для Вильмы" Гюдрун Скреттинг в переводе Натальи Илищук.

Большой спрос имела украинская литература / Фото Pixabay

И наши традиционные хиты, к которым внимание не угасает весь год, в том числе детская серия Галины Вдовиченко о "36 и 6 котов" с иллюстрациями Натальи Гайды или мировой бестселлер "Город женщин" Элизабет Гилберт в переводе Анны Лелив. Приятно, что среди лидеров запросов – украинские авторы, в частности из взрослой линейки "Спитайте Мієчку" Евгении Кузнецовой и "Світлий Шлях": історія одного концтабору" Станислава Асеева, книги авторства Софии Андрухович. Очень ощутимый интерес к новинке издательства "Главное в истории фотографии" Йена Хейдн Смита,

– уточнила Зьобро.

Как бизнес предлагал потратить тысячу

В "Видавництві Старого Лева" заявили, что делают все ради удобной, выгодной и легкой реализации "ковидной" тысячи. Воспользоваться этими средствами и приобрести книги можно как на сайте издательства, так и в офлайн-магазинах. К тому же там действует разнообразная система скидок, в зависимости от объема заказа, а также есть возможность подобрать книги на любой вкус и возраст. В соцсетях и на сайте издательства прописан детальный гайд, как получить средства от государства и трансформировать их в книги.

Украинцы активно пополняют свои библиотеки / Фото Pixabay

Специальные предложения действуют для тех, кто планирует потратить всю тысячу на книги, в частности возможность приобрести сертификат на книги номиналом 1 200 гривен за тысячу гривен. Также мы формируем специальные выгодные комплекты на разный возраст, интерес и читательский опыт, чтобы читатели, не имеющие большого читательского опыта, могли сразу сориентироваться. Вот комплект книг мировых бестселлеров, а вот – на подарок, или на возраст 13 – 14 лет, или детективов или нон-фикшна,

– добавила Оксана Зьобро.

По словам эксперта, также есть партнерские сотрудничества с банками, что позволяет одним кликом трансформировать "еТысячу" на 1 200 гривен.

Привлекательные варианты есть и в других книжных магазинах.

Для того чтобы стимулировать граждан к чтению и предоставить возможность приобрести еще больше книг по программе "еПоддержка", Yakaboo предлагает скидки и спецпредложения. Покупателям засчитывается кэшбэк, который можно потратить на следующие приобретения. Среди всех участников будут разыграны 22 бесплатные годовые доставки (услуга "Доставка 365") и 22 подписки на чтение в мобильном приложении,

– отметили в Yakaboo.

Куда украинцы тратили ковидную тысячу:

книжные магазины – 490 миллионов гривен;

кинотеатры – 386 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 миллионов гривен;

железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 180 миллионов гривен;

спорт – 146 миллионов гривен.

Как украинцы тратят тысячу за вакцинацию: смотрите видео