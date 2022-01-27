Журналісти сайту 24 каналу розпитали у представників бізнесу, як вони пропонували витрачати українцям ковідні гроші, чи збільшилася у них кількість покупців та що найчастіше замовляли.

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Як змінилися продажі книжок

Тисячу за вакцинацію можна витратити лише на обмежений перелік послуг та товарів. Наприклад, на книги, кіно, театри, спортзали, подорожі в межах країни, а тепер ще й ліки для літніх людей. Втім, ні представники кінотеатрів, ні спортзалів на наші численні запити ніяк не відреагували, тож ми поспілкувалися з книжковими крамницями, адже саме туди масово зверталися громадяни.

Так, у книжковій платформі Yakaboo нам розповіли, що з початку програми "єПідтримка" (з 16 грудня 2021 року до 18 січня 2022 року) вони зібрали та відправили понад 650 тисяч книжок по всій Україні. Враховуючи те, що старт програми збігся із передноворічним сплеском попиту, обсяги замовлень книжок на національній книжковій платформі Yakaboo зросли втричі.

Найбільші піки у замовленнях були відчутні у перші дні "єПідтримки" та перед Новим роком, коли українці активно замовляли книжки для подарунків. У цей період максимальну кількість книжкових замовлень зробили у Києві – 26% замовлень. На другому та третьому місцях – Київська область (8% замовлень) та Дніпропетровська область (7% замовлень),

– розповіли в Yakaboo.

Оксана Зьобро, керівниця відділу PR&Marketing "Видавництва Старого Лева", розповіла, що зі стартом виплат за програмою "єПідтримка", вони одразу ж відчули приплив покупців. Першого ж дня виторг онлайн-книгарні й офлайнових магазинів зріс удвічі в порівнянні зі середньостатистичними у цей період. З того часу динаміка зберігається, і навіть відчутний певний приріст – у 2,5 – 3 рази. Піковим моментом став передсвятковий період.

Найбільше книжок замовили у Києві / Фото Pixabay

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Виплати за часом співпали з Днем Святого Миколая, Різдвом, Новим роком. Цей період – традиційно один із найприбутковіших, і з року в рік спостерігається тенденція, що люди обирають все частіше саме книгу подарунком до свят, не лише дітям, але й дорослим.

Відповідно готуємо спеціальний різдвяний, святковий асортимент книжок на цей період. А тут сезонний пік поєднався з першими траншами "єТисячі". При цьому після свят увага до книжок ніяк не зменшилася. Раніше перші тижні січня були не надто хорошими за показниками, цьогоріч – люди купують книжки з першого січня без упину, що не може не тішити,

– розповіла Зьобро.

Вона додала, що це чудова нагода для українського книжкового ринку отримати нових читачів і покупців, людей, які раніше з тих чи інших причин, не мали досвіду читати й купувати книжки. Вони могли не орієнтуватися, які круті й актуальні книжки на українському ринку, стереотипно думаючи, що вся актуальна література – англійською чи на крайній випадок російською, а українською виходить із запізненням. А це вже давно не так. Адже видавництва часто друкують світові хіти практично одночасно зі світовими релізами.

Що купували українці за "ковідну" тисячу

У Yakaboo розповіли, що лідирують дитячі книжки (22,1%), художня література (19,8%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка – 7,95%, виховання дітей, книги для батьків – 6,8%, навчальна література – 5%). Окрім того, найбільший попит серед покупців мають книжки українською мовою.

ТОП-5 книжок, які українці обирали в грудні 2021 року:

"Червона книга Гаріка", Гарік Корогодський

"Що ви несете? Дмитро Дубілет розповідає найцікавіші історії про прапори усіх країн світу", Дмитро Дубілет

"Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, кому вдалось", Тара Шустер

"Різдвозавр та список Нечемнюхів", Том Флетчер

"Кафе на краю світу", Джон П. Стрелекі

За словами Зьобро, дуже цінно, що серед різних опцій, куди витратити кошти, люди обирають літературу, й зокрема книжки "Видавництва Старого Лева". Це і різдвяні хіти – серія для дітей про "Різдвозавра" Тома Флетчера у перекладі Марти Сахно, чудовий іронічний роман для дорослих "Три чоловіки для Вільми" Ґюдрун Скреттінґ у перекладі Наталі Іліщук.

Неабиякий попит мала українська література / Фото Pixabay

І наші традиційні хіти, до яких увага не згасає весь рік, зокрема дитяча серія Галини Вдовиченко про "36 і 6 котів" з ілюстраціями Наталки Гайди чи світовий бестселер "Місто дівчат" Елізабет Ґілберт у перекладі Ганни Лелів. Приємно, що серед лідерів запитів – українські автори, зокрема з дорослої лінійки "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової та "Світлий шлях: історія одного концтабору" Станіслава Асєєва, книжки авторства Софії Андрухович. Дуже відчутне зацікавлення до новинки видавництва "Коротка історія фотографії" Іана Гайдна Сміта,

– уточнила Зьобро.

Як бізнес пропонував витратити тисячу

У "Видавництві Старого Лева" заявили, що роблять все задля зручної, вигідної та легкої реалізації "ковідної" тисячі. Скористатися цими коштами й придбати книжки можна як на сайті видавництва, так і в офлайн-книгарнях. До того ж там діє різноманітна система знижок, залежно від обсягу замовлення, а також є змога підібрати книжки на будь-який смак і вік. У соцмережах та на сайті видавництва прописаний детальний гайд, як саме отримати кошти від держави й трансформувати їх у книги.

Українці активно поповнюють свої бібліотеки / Фото Pixabay

Спеціальні пропозиції діють для тих, хто планує витратити всю тисячу на книжки, зокрема можливість придбати сертифікат на книжки номіналом 1 200 гривень за тисячу гривень. Також ми формуємо спеціальні вигідні комплекти на різний вік, зацікавлення і читацький досвід, щоб читачі, які не мають великого читацького досвіду, могли одразу зорієнтуватися. Ось комплект книжок світових бестселерів, а ось – на подарунок, або на вік 13 – 14 років, або детективів чи нон-фікшну,

– додала Оксана Зьобро.

За словами експертки, також є партнерські співпраці з банками, що дозволяє одним кліком можуть трансформувати "єТисячу" на 1200 гривень.

Привабливі варіанти є і в інших книгарнях.

Для того щоб стимулювати громадян до читання та надати можливість придбати ще більше книжок за програмою "єПідтримка", Yakaboo пропонує знижки та спецпропозиції. Покупцям зараховується кешбек, який можна витратити на наступні придбання. Серед всіх учасників програми буде розіграно 22 безкоштовні річні доставки (послуга "Доставка 365") та 22 підписки на читання у мобільному додатку,

– зазначили в Yakaboo.

Куди українці витрачали ковідну тисячу:

книжкові магазини – 490 мільйонів гривень;

кінотеатри – 386 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень;

спорт – 146 мільйонів гривень.

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