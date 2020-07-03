В Украине с 19 июня 2020 года провели более 19 тысяч проверок на продуктовых рынках, в заведениях общественного питания и на точках торговли.

Президенту Владимиру Зеленскому об этом сообщили на традиционном селекторном совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов по предотвращению распространения коронавируса. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Офиса Президента.

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Количество проверок в Украине увеличивается каждый день. Так за последние 3 дня их количество превысило 12 тысяч. В пресс-службе Офиса Президента добавили, что по результатам этих проверок выявлено 2 788 нарушений.

Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения,

– заявил Владимир Зеленский.

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На встрече министр здравоохранения Максим Степанов доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на Закарпатье и Волыни в медицинских учреждениях начали готовить больше койко-мест. Все из-за активной динамики роста количества больных и заполненности больниц.