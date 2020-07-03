В Україні з 19 червня 2020 року провели понад 19 тисяч перевірок на продуктових ринках, у закладах громадського харчування та на точках торгівлі.

Президенту Володимиру Зеленському про це повідомили на традиційній селекторній нараді за участі представників уряду та правоохоронців щодо запобігання поширенню коронавірусу. Таку інформацію опублікували на офіційному сайті Офісу Президента.

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Кількість перевірок в Україні збільшується щодня. Так за останні 3 дні їх кількість сягнула понад 12 тисяч. У пресслужбі Офісу Президента додали, що за результатами цих перевірок виявлено 2788 порушень.

Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження,

– заявив Володимир Зеленський.

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На зустрічі міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів Президенту України Володимиру Зеленському, що на Закарпатті та Волині у медичних закладах почали готувати більше ліжко-місць. Усе через активну динаміку зростання кількості хворих та заповненістю лікарень.