Бизнес в Крыму работает в убытки из-за искусственного сдерживания цен оккупационными властями

Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия подвергается многочисленным санкциям со стороны ЕС и европейских стран. Как оказалось, они оказывают существенное влияние и на ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Кроме стремительного подорожания товаров и услуг в диапазоне до 65%, теперь отдельные торговые сети просят у оккупационных администраций в Крыму урегулировать ситуацию относительно выдачи кассовых чеков.

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Так, торговые сети оккупированного Крыма жалуются на то, что стоимость кассовых лент, на которых печатаются чеки, выросла почти в 11 раз – с 23 до 250 рублей. Это наносит дополнительный ущерб продавцам, так как оккупационные администрации еще и пытаются искусственно сдерживать рост цен.

В результате – продавцы просят либо урегулировать цену на кассовую ленту, либо отменить обязательную выдачу чека, и выдавать его только по требованию покупателя.

К чему приведет отказ от выдачи чеков

Если торговые сети временно оккупированного Крыма откажутся от выдачи товарных чеков, это приведет к появлению откровенного фальсификата и других видов поддельных или некачественных товаров. Кроме того, это сделает невозможной защиту потребителями их гарантированных прав.

Поэтому в представительстве призывают граждан Украины всегда требовать у продавцов товарный чек и не подвергать себя опасности.



Подорожание товаров в магазинах оккупированного Крыма / Фото из фейсбука представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым

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