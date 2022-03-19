Окрім стрімкого здорожчання товарів та послуг в діапазоні до 65%, тепер окремі торговельні мережі просять в окупаційних адміністрацій в Криму врегулювати ситуацію щодо видачі касових чеків.

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Так, торговельні мережі окупованого Криму скаржаться на те, що вартість касових стрічок, на яких друкуються чеки, зросла майже в 11 разів – з 23 до 250 рублів. Це завдає додаткових збитків продавцям, адже окупаційні адміністрації ще й намагаються штучно стримувати зростання цін.

У результаті – продавці просять або врегулювати ціну на касову стрічку, або скасувати обов'язкову видачу чеку, і видавати його лише на вимогу покупця.

Якщо торговельні мережі тимчасово окупованого Криму відмовляться від видачі товарних чеків, то це спричинить появу відвертого фальсифікату та інших видів підроблених чи неякісних товарів. Крім того, унеможливить захист споживачами їх гарантованих прав.

Тому у представництві закликають громадян України завжди вимагати у продавців товарний чек та не наражати себе на небезпеку.



Здорожчання товарів в магазинах окупованого Криму / Фото з фейсбуку представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

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