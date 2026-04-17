12 миллионов гривен налогов в Россию: у нардепа ОПЗЖ есть бизнес с оккупантами на ТОТ Запорожье

Нардеп от ныне запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Виталий Борт имеет агробизнес на оккупированной части Запорожья. Предприятие зарабатывает десятки миллионов гривен чистой прибыли от торговли с российскими компаниями и миллионы рублей налогов в бюджет России.

Об этом стало известно из расследования проекта "Схемы. Радио Свобода". Журналисты пишут о налогах в бюджет России в размере около 12 миллионов гривен за три года.

Какие бизнесы имеет нардеп на ВОТ?

По данным расследования, совладелицей агрофирмы на оккупированной территории Запорожья является близкая родственница Борта – родная сестра жены нардепа. В 2012 году на тот момент совладелица предприятия жена Борта Ольга передала долю своего бизнеса своему отцу, Анатолию Трандафилову.

Уже в августе 2022 года жена нардепа передала 75% доли компании "Агрофирма Прогресс" своему отцу в дар, а в апреле 2023 он продал эту долю Ларисе Поладян – родственнице нардепа. Интересно, что на тот момент несмотря на украинское гражданство Поладян уже имела российский паспорт. Именно она, по данным схем, инициировала процесс приведения документов компании в соответствие с российским законодательством.

Стоит заметить, что компания Борта "Агрофирма Нива", основана в конце 90-х в Успеновке, была перерегистрирована по российским законам после оккупации села в 2023 году.

Сейчас Виталий Борт воздерживается комментировать такую свою деятельность.

Справка! Виталий Борт сейчас является членом депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", однако ранее входил в пророссийскую политическую партию "ОПЗЖ". Он голосовал за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года. В апреле 2014 года участвовал в заседании Макеевского горсовета, где местные депутаты поддержали незаконный "референдум о судьбе Донбасса" и публично это одобрил.

Расследование определило, что семья нардепа совладеет агрофирмой вместе с гражданкой России. А российские налоговые органы сообщают, что прибыль компании "Нива" от торговли с предприятиями России в 2023 – 2025 годах может составить около 100 миллионов гривен. Тогда как уплаченные налоги в Россию достигают примерно 12 миллионов гривен.



Какие налоги поступили в бюджет России / Инфографика "Схем"

Также "Схемы" установили, что для сертификации своей продукции агрофирма пользуется услугами лабораторий, которые связаны с подсанкционным бизнесменом из близкого окружения Путина.

Ранее "Схемы" уже сообщали о том, что семья нардепа имеет еще один бизнес – этот раз на оккупированной территории Крыма. Говорится о дорожно-строительной компании, которая участвовала в сооружении транспортных развязок в рамках инфраструктурных проектов, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным журналистов, Лариса Поладян совместно с Олегом Ситько, еще одним бизнес-партнером семьи Борта посетила Крым и оккупированный Мелитополь. Путешествовали они на машине директора крымской фирмы.

Борт, как оказалось, также несколько раз выезжал в Крым после 2014 года, а его мать в 2019 году получила российское гражданство.

