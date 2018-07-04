Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель

Три тысячи гектаров менее за три года – новый быстрорастущий агрохолдинг? Нет – "Ассоциация инициативных инвалидов", обычная общественная организация с чрезвычайными возможностями.

Городок Доброслав, Лиманский район Одесской области. Там всего четыре квартиры и все друг друга знают. Именно там, проспект 40-летия освобождения, дом 2, зарегистрированы две компании "Надежда и помощь" и "Надежда и взаимопомощь".

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У них не только общий адрес регистрации и похожие названия, они еще и основаны одной и той же общественной организацией – "Ассоциация инициативных инвалидов". Александр Стружак, председатель Шомполовского сельсовета Лиманского района, показал земельные участки, которые отжала у села "Ассоциация инициативных инвалидов". А это началось в 2016 году.



Александр Стружак

Когда об этом узнали крестьяне, они едва не разорвали своего сельского голову. Александр Штель из Шомполов объясняет, что все эти земли запаса сельсовет получил от своих же местных жителей. Когда крестьяне отрезали по кусочку от каждого из своих земельных паев и отложили их на будущее. А теперь эти земли забрала "Ассоциация инициативных инвалидов".

Случайно узнал от одного из фермеров, что у нас с ним не будет заключен договор, а будет подписан с обществом "Надежда и помощь". Через публичную кадастровую карту мы зашли, перелистали все земли и повсюду был присвоен кадастровый номер, а также передан в постоянное пользование обществу "Надежда и помощь",

– вспомнил председатель Шомполовского сельсовета Александр Стружак.

Для чего общественной организации инвалидов столько земли? Она ее не обрабатывает, а заключает с фермерами соглашения о совместном возделывании. Фермеры платят за использование земли живыми деньгами. По самым скромным подсчетам здесь речь идет о 3,5 миллионах гривен в год. Деньги просто из воздуха без каких-либо капиталовложений.

"Ассоциация инициативных инвалидов" создает несколько обществ с ограниченной ответственностью. Но это не просто компании, это предприятия, созданные общественной организацией инвалидов. Какая-то из ТОВок обращается к Держгеокадастру и просит выделить ей в постоянное пользование определенный земельный участок. И Держгеокадастр просто дает землю на основании 92-й статьи Земельного кодекса. Вот и вся схема и повторять ее можно до бесконечности.

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Так происходит везде, не только в Шомполах. С 2016 года "Ассоциация инициативных инвалидов" получила 65 участков по всей Одесской области. Общая площадь составляет 2927 гектаров.



С 2016 года "Ассоциация инициативных инвалидов" получила 65 участков

Получить такие огромные объемы земли без помощи чиновников является невозможным. Если ты хочешь землю, ты должен очень четко знать, на какой именно участок можно претендовать. Где она находится, какова ее площадь, опорные точки? В "Ассоциации инициативных инвалидов" все это знали, и раз в раз перехватывали землю у обычных крестьян.

Ездили один раз в Одессу. Нам дали выкопировку на участок, приезжаем туда, сказали – обращайтесь через месяц за ответом. Приезжаем через месяц, говорят, что на ваш участок уже присвоен кадастровый номер. Приезжаем, нам председатель дает вторую выкопировку, через месяц приезжаем – нет земли,

– рассказал селянин Александр Штель.

Действительно ли "Ассоциация инициативных инвалидов" все заработанное раздает бедным – смотрите в программе "ЦРУ".