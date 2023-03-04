По данным росСМИ, бизнесмену – 35 лет, сообщает 24 канал. Утром 4 марта он очнулся с похмельем и амнезией. Рядом лежала мертвая жена. Кроме того, в номере была записка "Не смог вас разбудить. Спасибо за вечер".

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Кроме того, в записке находился номер телефона. Пока он – недоступен. Правоохранители проверили камеры и узнали, что супруги вернулись в номер с мужем. Его начали разыскивать.

Последнее, что может вспомнить бизнесмен-вдовец – несколько дней назад заселялся с женой в отель. Его госпитализировали с опиумным отравлением.

Бизнесмен рассказал, что его жена Дина была здорова. Никаких хронических заболеваний. На ее теле не обнаружили никаких ран или царапин.

В Москве задушили так называемого "ученого"

В Москве нашли так называемого кремлевского ученого Андрея Ботикова. Его задушили. Именно Ботиков был одним из создателей так называемой вакцины "Спутник V".

Впоследствии стало известно, что Ботикова убил мужчина, которого "ученый" заказал для предоставления сексуальных услуг. Жертва любила развлечения с асфиксией. В то же время Бортиков не ожидал, что его любовник окажется агрессивным.

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Мужчина признал свою вину. Удалось установить, что между жертвой и убийцей вспыхнула ссора.

Тело 48-летнего "ученого" нашли в его квартире. На убитом нашли следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадины.

Следствие установило, что подозреваемый и его жертва поссорились из-за вида и объема интим-услуг. Все это время девушка подозреваемого – 18-летняя Ольга Дубойская – находилась поблизости.

Любопытно! Бодяга "Спутник V", к которой был причастен Ботиков, до сих пор не признана Европейским агентством лекарственных средств. Россия активно добровольно-принудительно вакцинировала этим препаратом своих граждан. В то же время "Спутник V" может быть опасным для здоровья.