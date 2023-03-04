За даними росЗМІ, бізнесменові – 35 років, інформує 24 канал. Вранці 4 березня він прокинувся з похміллям та амнезією. Поруч лежала мертва дружина. Окрім того, у номері була записка "Не зміг вас розбудити. Дякую за вечір".

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Окрім того, у записці був номер телефону. Наразі він – недоступний. Правоохоронці перевірили камери й дізналися, що подружжя повернулося до номера з чоловіком. Його почали розшукувати.

Останнє, що може пригадати бізнесмен-вдівець – як декілька днів тому заселявся з дружиною у готель. Його госпіталізували з опіумним отруєнням.

Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою. Жодних хронічних хвороб. На її тілі не виявили жодних ран або подряпин.

У Москві задушили так званого "вченого"

У Москві знайшли так званого кремлівського науковця Андрія Ботікова. Його задушили. Саме Ботіков був одним з творцем так званої вакцини "Спутник V".

Згодом стало відомо, що Ботікова вбив чоловік, якого "науковець" замовив для надання сексуальних послуг. Жертва полюбляла розваги з асфіксією. Водночас Бортіков не очікував, що його коханець виявиться агресивним.

Наразі підозрюваного у вбивстві вже затримали. Чоловік визнав свою провину. Вдалося встановити, що між жертвою та вбивцею спалахнула сварка.

Тіло 48-річного "науковця" знайшли у його квартирі. На вбитому знайшли сліди удушення, кілька ножових поранень і садна.

Слідство встановило, що підозрюваний та його жертва посварилися через вид та обсяг інтим-послуг. Весь цей час дівчина підозрюваного – 18-річна Ольга Дубойська – перебувала поблизу.

Цікаво! Бодяга "Супутник V", до якої був причетний Ботіков, досі не визнана Європейським агентством лікарських засобів. Росія активно добровільно-примусово вакцинувала цим препаратом своїх громадян. Водночас "Спутник V" може бути небезпечним для здоров'я.