"Бизнесмен" организовал незаконное пересечение мужчин за границу и получил 100 тысяч долларов

Кое-кому до сих пор не понимает, что во время войны незаконно пересечь государственную границу Украины не получится никому. Впрочем, некоторые "предприниматели" не оставляют попыток вывезти из Украины мужчин призывного возраста.

Кроме женщин и детей, выехать из Украины хотят и некоторые мужчины. Они даже готовы заплатить за это большие деньги.

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Задержание автобуса с беглецами

Пограничники задержали автобус с мужчинами, желающими незаконно покинуть Украину. Организатору "схемы" уже объявили подозрение в совершении преступления.

Житель Хмельницкой области хотел организовать незаконное пересечение границы 25 мужчин на Буковине. За свои услуги "ловкач" получил более 100 тысяч долларов.

6 марта он перевез военнообязанных мужчин в участок границы с Молдовой между г. Сокиряны и с. Волошковое Днестровского района Черновицкой области. Там лица должны были перейти границу пешком, их обнаружили пограничники. Остальные участники преступной "схемы" устанавливаются.

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