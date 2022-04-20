Бизнесмены Львова объявили сбор средств на боевые самолеты для Вооруженных Сил Украины

Чтобы поддержать Воздушные силы ВСУ, львовский предприниматель, совладелец Холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук объявил о сборе средств на покупку боевого самолета.

В планах собрать средства на Су-24, Су-25, Су-27, Миг-29. Весь процесс сбора проходит законно и прозрачно.

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"Кажется, что собрать средства на самолет – это нереально. Но на самом деле это не так. Один новый МиГ-29 стоит около 20 млн долларов. Однако в мире достаточно много самолетов моделей Су и Миг, которые не используются по назначению, и владельцы таких самолетов готовы продать их по более низким ценам. Поэтому мы обращаемся к международным компаниям, к бизнесменам, ко всем, кто в состоянии приобщиться. С поддержкой мира мы сможем купить достаточно самолетов, чтобы наши пилоты закрыли небо над мирными городами Украины", – рассказали на сайте организаторы.

Как можно купить боевой самолет

Закупить на рынке оружия самолет можно как третья сторона, имея соответствующее согласование с государственными структурами. Тогда пилоты соответствующих подразделений ВСУ могут использовать его для обороны Украины.

Кто получатель средств?

Организаторы сбора зарегистрировали Благотворительный фонд "Авиация Галиции". С ним сбор средств будет прозрачным и честным. В государственном реестре можно проверить по ссылке. Среди учредителей фонда – представители "Авиации Галичины" и общественности.

Кстати, на странице инициативы "Купи мне самолет" есть разные возможности перевести средства – в гривне, долларах, евро и разных криптовалютах.

"В процентном соотношении наши летчики уничтожили в два раза больше самолетов, чем российские захватчики. Мы работаем в два раза лучше, эффективнее них, но теряем свои самолеты. Важность пополнения нашего авиапарка остается актуальной. Мы ведем боевые действия в нашем родном небе. Мы защищаем нашу родную землю, наши семьи, наших детей", – прокомментировал Командующий Воздушными Силами ВСУ в 2015–2021 годах генерал-полковник Сергей Дроздов во время презентации инициативы в Международном медиацентре во Львове.

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