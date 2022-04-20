У планах зібрати кошти на Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29. Увесь процес збору відбувається законно та прозоро.

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"Здається, що зібрати кошти на літак – це нереально. Але насправді це не так. Один новий МіГ-29 коштує близько 20 млн доларів. Проте у світі є доволі багато літаків моделей Су та Міг, які не використовуються за призначенням, і власники таких літаків готові продати їх за нижчими цінами. Тож, ми звертаємось до міжнародних компаній, до бізнесменів, до всіх, хто в змозі долучитись. З підтримкою світу ми зможемо купити достатньо літаків, аби наші пілоти закрили небо над мирними містами України", – розповіли на сайті організатори.

Як можна купити бойовий літак

Закупити на ринку зброї літак можливо як третя сторона, маючи відповідне узгодження з державними структурами. Тоді пілоти відповідних підрозділів ЗСУ зможуть використовувати його для оборони України.

Хто отримувач коштів?

Організатори збору зареєстрували Благодійний фонд "Авіація Галичини". З ним збір коштів буде прозорим та чесним. В державному реєстрі можна перевірити за посиланням. Серед засновників фонду – представники "Авіації Галичини" та громадськості.

До речі, на сторінці ініціативи "Купи мені літак" є різні можливості переказати кошти – у гривні, доларах, євро та різних криптовалютах.

"У відсотковому співвідношенні наші льотчики знищили у два рази більше літаків, ніж російські загарбники. Ми працюємо у два рази краще, ефективніше за них, але втрачаємо свої літаки. Важливість поповнення нашого авіапарку залишається актуальною. Ми ведемо бойові дії в нашому рідному небі. Ми захищаємо нашу рідну землю, наші родини, наших дітей", – прокоментував Командувач Повітряних Сил ЗСУ у 2015–2021 роках генерал-полковник Сергій Дроздов під час презентації ініціативи у Міжнародному медіацентрі у Львові.

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