Бюджет Киева на 2025 год: Кличко рассказал, как распределили средства

Киевсовет должен на сегодняшнем заседании проголосовать за бюджет столицы на следующий год. Он запланирован на уровне более 90 миллиардов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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"Сегодня Киевсовет должен принять бюджет столицы на следующий год, который запланирован на уровне более 90 миллиардов гривен. В частности, на сферу образования предусмотрели почти 32,4 миллиарда гривен на транспортную отрасль города – более 18,6 миллиарда гривен, на жилищно-коммунальную сферу – более 7 миллиардов гривен", – написал Виталий Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что на социальную защиту в бюджете Киева-2025 заложено почти 10 миллиардов гривен, на сферу медицины – почти 6,5 миллиарда гривен.

На материально-техническое обеспечение воинских частей предварительно предусмотрено 5 миллиардов гривен. Это в 5 раз больше, чем предварительно закладывалось в бюджет столицы на 2024 год. И сумма будет увеличиваться, подчеркнул Кличко.

"В проекте бюджета столицы-2025 на помощь Вооруженным Силам предварительно предусматриваем 5 миллиардов гривен. Эти средства должны быть отражены в городской целевой программе "Защитник Киева" и соответствующей моей правкой в бюджет столицы. Я ее подаю. Напомню, в бюджете на этот год мы предварительно предусматривали 1 миллиард. Общая сумма поддержки в 2024 году достигла почти 10 миллиардов гривен. Поэтому и на 2025-й это – не финальная сумма. Мы будем искать возможности для ее увеличения. И будем направлять больше средств на поддержку военных подразделений", – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме материально-технического обеспечения, в бюджете столицы на 2025 год предусмотрены средства на выплаты защитникам, защитницам и их семьям. А также на жилье и реабилитацию, отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев направил на нужды Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов – почти 10 миллиардов гривен.