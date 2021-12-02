Бюджет "проедания", – Клименко о бюджете Украины на 2022 год

Верховная Рада поддержала законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Соответствующее решение является положительным для украинцев, однако без недостатков не обошлось.

Об этом рассказала народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко. Она пояснила, что принятие бюджета страны в 2021 году является позитивной новостью.

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"Если бы его не приняли, то с 1 января украинцы фактически жили бы без бюджета и без государственных расходов, остались бы только защищенные статьи. Поэтому хорошо, что он принят сейчас и есть возможность финансирования государственных расходов и программ с 1 января. Это из позитива", – сказала нардеп.

Из негатива – этот бюджет особо не отличается от других. Я бы назвала его бюджетом "проедания",

– отметила Юлия Клименко.

Капитальных инвестиций нет, – Клименко

По ее словам, капитальных инвестиций, кроме дорог – в проекте нет. Социальные выплаты кардинально не меняются, минимальная заработная плата фактически заморожена до октября 2022 года – так и останется 6500 гривен.

Юлия Клименко сказала, что многие социальные выплаты подняты фактически от 3 до 5%, что меньше, чем инфляция, которая составляет 9,6%, то есть повышается меньше, чем обесценивается.

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"Мы снова проедаем больше, чем зарабатываем. А зарабатываем мы, к сожалению, меньше, потому что остаются огромные коррупционные схемы", – отметила депутат от группы "Справедливость".

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