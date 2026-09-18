Как отметил в эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, предложенный правительством документ представляет собой лишь набросок расходов, а не сбалансированный план. Запланированные расходы государства составляют 7,2 триллиона гривен, однако в виде налогов удастся собрать лишь 2,8. Остальную сумму власти надеются покрыть благодаря макрофинансовой помощи от европейских партнеров.

О рисках для экономики

Самой большой проблемой остается нехватка средств на военно-технические нужды. По словам экономиста, в настоящее время Украине не хватает примерно 27 миллиардов долларов, что эквивалентно 1,2 триллиона гривен, и источники покрытия этой суммы до сих пор неизвестны.

В реальности, что касается этих недостающих 1,2 триллиона, мы просто не знаем, откуда взять эти деньги. Если мы будем просить европейцев перенести средства с 2027 года на 2026 год, то в 2027-м объем финансирования будет еще меньше,

– пояснил Пендзин.

Социальные выплаты на фоне падения ВВП

Отдельную критику вызвали планы правительства повысить прожиточный минимум и выплаты бюджетникам. Экономист обратил внимание, что такие шаги не имеют реальной финансовой основы. Вместо ожидаемого роста ВВП на 2,5% за первое полугодие украинская экономика сократилась на 0,1%. Это произошло из-за постоянных российских обстрелов и разрушения бизнеса, что уже привело к недополучению 70 миллиардов гривен налогов.

Нигде абсолютно ни в одной стране, которая воевала во время Второй мировой войны, никто не увеличивал социальные расходы и не улучшал социальные стандарты. Мы с вами сегодня живем в налоговом законодательстве мирного времени,

– подчеркнул Пендзин.

Анализ проекта госбюджета Украины на 2027 год: смотрите видео

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал парламент срочно принять ряд непопулярных законопроектов для наполнения бюджета. В то же время министр финансов Сергей Марченко предупреждал о риске задержки зарплат и вероятности запуска "печатного станка". Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за промедления с реформами государство рискует лишиться 29,5 миллиарда долларов финансовой поддержки.