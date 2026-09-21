Депутаты не ушли на каникулы: готовят бюджет с рекордными расходами на оборону

Перерыв в пленарных заседаниях парламента до 12 октября связан с международными командировками и работой над новым бюджетом страны. В настоящее время ведется активная подготовка финансового документа, предусматривающего беспрецедентные расходы на военные нужды.

Как рассказала народный депутат ("Голос") Галина Васильченко в эфире 24 Канала, с начала полномасштабного вторжения законодательный орган работает в режиме непрерывного заседания. По ее словам, сейчас народные депутаты участвуют в заседаниях ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентского союза, а также работают в округах. При этом спикер имеет полномочия созвать сессионный зал в любой день, если возникнет такая необходимость.

Рекордные расходы на оборону и зарплаты военным

Сейчас продолжается активная фаза формирования государственного бюджета на 2027 год. До 1 октября парламентарии должны подать свои поправки к этому документу. Главной статьей расходов остается оборона, на которую планируется выделить почти 5 триллионов гривен.

Мы все ожидаем, что Министерство финансов и Министерство обороны представят четкие предложения о том, как они видят увеличение денежного довольствия военнослужащих. Это насущный и очень важный вопрос,

– подчеркнула Васильченко.

Кроме того, депутаты планируют отстаивать финансовую состоятельность местных общин. Они будут выступать против снижения доли налога на доходы физических лиц для городов и сел с 64% до 60%, а также против отмены реверсной дотации. Именно местные бюджеты сейчас быстрее всего реагируют на запросы воинских подразделений, оперативно закупая дроны и пикапы.

Налоги на посылки и сотрудничество с правительством

Взаимодействие с новым главой правительства Сергеем Корецким депутат оценивает положительно, ведь он лично встречается с фракциями и обосновывает необходимость принятия правительственных инициатив. Однако некоторые решения вызывают дискуссии. В частности, народная избранница не поддержала отмену налоговых льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Было бы правильно вводить это в действие только после завершения боевых действий, после отмены военного положения и при вступлении в Европейский Союз. Тогда это было бы более справедливо,

– считает Васильченко.

Также народный депутат предупредила о возможной регистрации правительственного законопроекта, предусматривающего введение НДС для микробизнеса и физических лиц-предпринимателей. Эта инициатива уже вызвала значительное возмущение в предпринимательской среде.

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