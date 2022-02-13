Бюджетный комитет Рады срочно рассмотрит финансирование армии

Бюджетный комитет Верховной Рады вечером соберется на срочное заседание. В ходе него будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения обороны страны.

Собрание пройдет в режиме видеоконференции в 22:00 в воскресенье, 13 февраля. Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на информацию нардепа от "Слуги народа" Ростислава Тистика.

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В ходе срочного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрят финансовое обеспечение украинской армии. К слову, повестка дня собрания пока уточняется.

Бюджетный комитет Рады рассмотрит финансирование армии / Скан документа LB.ua

Рада может работать непрерывно

На совещании руководителей фракций и групп у спикера 12 февраля поднимали вопрос о непрерывной работе, как это было в 2014 году. Тогда в парламенте не закрывали пленарные заседания.

Руслан Стефанчук выразил надежду на результативную работу на следующей пленарной неделе. Глава ВР также поддержал идею непрерывного режима работы народных депутатов.

Кроме этого, он уверен, что нардепы из всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которая начнется" с понедельника, 14 февраля.

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