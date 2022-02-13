Бюджетный комитет Рады срочно рассмотрит финансирование армии
13 февраля 2022 , 17:33Читати новину українською
Источник:LB.ua
Бюджетный комитет Верховной Рады вечером соберется на срочное заседание. В ходе него будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения обороны страны.
Собрание пройдет в режиме видеоконференции в 22:00 в воскресенье, 13 февраля. Об этом пишет издание LB.ua со ссылкой на информацию нардепа от "Слуги народа" Ростислава Тистика.
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В ходе срочного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрят финансовое обеспечение украинской армии. К слову, повестка дня собрания пока уточняется.
Бюджетный комитет Рады рассмотрит финансирование армии / Скан документа LB.ua
Рада может работать непрерывно
- На совещании руководителей фракций и групп у спикера 12 февраля поднимали вопрос о непрерывной работе, как это было в 2014 году. Тогда в парламенте не закрывали пленарные заседания.
- Руслан Стефанчук выразил надежду на результативную работу на следующей пленарной неделе. Глава ВР также поддержал идею непрерывного режима работы народных депутатов.
- Кроме этого, он уверен, что нардепы из всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которая начнется" с понедельника, 14 февраля.