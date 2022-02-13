Зібрання пройде у режимі відеоконференції о 22:00 в неділю, 13 лютого. Про це повідомив пише видання LB.ua з посиланням на інформацію нардепа від "Слуги народу" Ростислава Тістика.

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Відтак, під час термінового засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету розглянуть фінансове забезпечення української армії. До слова, Порядок денний зібрання наразі уточнюється.



Бюджетний комітет Ради розгляне фінансування армії / Скан документа LB.ua

Рада може працювати безперервно

На нараді керівників фракцій і груп у спікера 12 лютого порушували питання про безперервну роботу, як це було у 2014 році. Тоді у парламенті не закривали пленарні засідання.

Руслан Стефанчук висловив сподівання на результативну працю наступного пленарного тижня. Також глава ВР підтримав ідею безперервного режиму роботи народних депутатів.

Окрім цього, він впевнений, що нардепи з усіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який розпочнеться" з понеділка, 14 лютого.

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