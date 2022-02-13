Зібрання пройде у режимі відеоконференції о 22:00 в неділю, 13 лютого. Про це повідомив пише видання LB.ua з посиланням на інформацію нардепа від "Слуги народу" Ростислава Тістика.
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Відтак, під час термінового засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету розглянуть фінансове забезпечення української армії. До слова, Порядок денний зібрання наразі уточнюється.
Бюджетний комітет Ради розгляне фінансування армії / Скан документа LB.ua
Рада може працювати безперервно
- На нараді керівників фракцій і груп у спікера 12 лютого порушували питання про безперервну роботу, як це було у 2014 році. Тоді у парламенті не закривали пленарні засідання.
- Руслан Стефанчук висловив сподівання на результативну працю наступного пленарного тижня. Також глава ВР підтримав ідею безперервного режиму роботи народних депутатів.
- Окрім цього, він впевнений, що нардепи з усіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який розпочнеться" з понеділка, 14 лютого.