Бюро санкционной политики согласно законопроекту является рабочим органом СНБО. Он будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины.

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Что известно о Бюро санкционной политики

Бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мерам в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО.

Аппарат Совета – "полностью готов" к работе по созданию Государственного реестра санкций, который предусмотрено основать согласно законопроекту.

Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов,

– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Аппарата СНБО Андрей Зюзь.

Он отметил, что участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства. После этого он будет направлен в Верховную Раду.

Санкции мира против россии: главное

Федеральный совет Швейцарии решил принять дополнительные санкции против агрессора, поскольку россияне не прекращают преступления против Украины.

Соединенные Штаты Америки пополнили санкционный перечень новыми именами. Туда попали российские бизнесмены и гауляйтеры.

россия нашла новый способ, как обойти западные нефтяные санкции с помощью портов Египта. Танкеры входят в порты Египта, где российское сырье смешивают с египетским, после чего становится сложнее проследить конечный пункт назначения груза.

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