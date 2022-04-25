Бьют по селам артиллерией: три человека погибли из-за обстрела оккупантов на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки погибли 3 мирных жителя, еще 1 человек ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, от обстрелов оккупантов 25 апреля пострадали жители Дергачей и нескольких сел, которые рядом.

Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам. Как следствие – невинно погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен,

– рассказал Синегубов.

Он говорит, что в области в результате обстрелов 2 гражданских ранили также в Золочевском районе.

К слову, оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область. Также они пытались штурмовать несколько населённых пунктов. Утром 24 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики обстреляли Харьков, Красовку, Прудянку и Коробочкино.

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