Бла-бла-бла, – Грета Тунберг в пламенной речи резко раскритиковала мировых лидеров

Известная экоактивистка Грета Тунберг во время саммита Youth4Climate, который состоялся в Милане, в очередной раз раскритиковала мировых лидеров. Причиной для этого стали обещания политиков решать проблемы климатической чрезвычайной ситуации.

Девушка уверена, что власти ничего не делают для сохранения экологии на Земле.

Важно Грета Тунберг появилась на первой обложке скандинавского глянца Vogue: роскошные фото

Что сказала Тунберг в своей речи

Шведская экоактивистка начала свое выступление цитатой высказывания Бориса Джонсона о том, что защита экологии не является "зеленым актом кроличьих объятий". Она подчеркнула необходимость:

использования инноваций,

сотрудничества,

силы воли в борьбе с изменением климата.

Бла-бла-бла, это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях,

– гневно заявила Тунберг.

По словам Греты, у мировых лидеров было 30 лет пустой болтовни, поэтому в течение этого времени ситуация с климатом не менялась, а только ухудшалась. Теперь же, для предотвращения увеличения количества проблем, всему миру требуется немедленное резкое ежегодное сокращение выбросов.

Глобальное потепление может выйти из-под контроля

Экоактивистка привела данные ООН, согласно которым, при текущих объемах выбросов углерода к 2030 году они увеличатся на 16%. В то же время для удержания глобального потепления в пределах согласованного уровня, выбросы должны сократиться вдвое.

Мы все еще можем это изменить – это вполне возможно, но требует немедленного резкого ежегодного сокращения выбросов. Но не в том случае, если все будет продолжаться так, как сегодня,

– подчеркнула защитница природы

Речь Греты Тунберг на саммите Youth4Climate: смотрите видео

Заметим, что не все смогли уловить смысл речи Греты. В сети уже начали высмеивать "безумный" взгляд экоактивистки.