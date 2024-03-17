Так, Главное управление разведки отметило, что все борта находятся в отличном состоянии. Более того, показало соответствующие кадры, передает 24 Канал.
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Экипажи Black Hawk продолжают боевую работу
В военной разведке Украины отметили, что все борта "Black Hawk" ГУР Министерства обороны находятся в отличном рабочем состоянии. Их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задачи.
Чер****тым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным,
– отметили в ГУР.
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Black Hawk продолжают работу: смотрите видео
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Что этому предшествовали
- Российские пропагандисты распространили фейк о якобы "сбитии" украинского вертолета.
- Представитель ГУР прокомментировал 24 Каналу это заявление вражеских рупоров. Андрей Юсов отметил, что речь идет об очередной российской лжи в рамках так называемых "выборов".
- "Все борта Black Hawk исправны и продолжают выполнять поставленные задачи", – подчеркнул представитель ГУР.