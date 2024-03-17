Так, Главное управление разведки отметило, что все борта находятся в отличном состоянии. Более того, показало соответствующие кадры, передает 24 Канал.

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Экипажи Black Hawk продолжают боевую работу

В военной разведке Украины отметили, что все борта "Black Hawk" ГУР Министерства обороны находятся в отличном рабочем состоянии. Их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задачи.

Чер****тым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным,

– отметили в ГУР.

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Black Hawk продолжают работу: смотрите видео

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Что этому предшествовали