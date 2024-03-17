Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Канала опроверг информацию о сбитии вертолета Black Hawk. По его словам, все борта исправны.

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Это связано с выборами

По словам Юсова, заявления российских пропагандистов – очередная ложь в рамках так называемых выборов Путина.

Все борта Black Hawk исправны и продолжают выполнять поставленные задачи,

– подчеркнул он.

К слову, в России в течение до вечера 17 марта продолжаются так называемые выборы президента. Владимир Путин, действующий лидер государства-агрессора, уже успел обвинить Украину в якобы срыве этого процесса.

Кроме этого, ранее в России заявляли, что ГУР хоть разрушить их инфраструктуру.

В ГУР отреагировали на заявление России о войне с ними