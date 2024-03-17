Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Канала опроверг информацию о сбитии вертолета Black Hawk. По его словам, все борта исправны.
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Это связано с выборами
По словам Юсова, заявления российских пропагандистов – очередная ложь в рамках так называемых выборов Путина.
Все борта Black Hawk исправны и продолжают выполнять поставленные задачи,
– подчеркнул он.
К слову, в России в течение до вечера 17 марта продолжаются так называемые выборы президента. Владимир Путин, действующий лидер государства-агрессора, уже успел обвинить Украину в якобы срыве этого процесса.
Кроме этого, ранее в России заявляли, что ГУР хоть разрушить их инфраструктуру.
В ГУР отреагировали на заявление России о войне с ними
- Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Канала сказал, что заявление о том, что Россия воюет с ГУР – очень смешное и странное. По его словам, Россия ведет не только кибервойну, но и геноцидную войну против Украины.
- Он отметил, что Россия ведет войну не только против Главного управления разведки, а против нашего государства. Конечно, задача Сил обороны Украины защищать от российской агрессии.
- Представитель ГУР также отметил, что с другой стороны это признание эффективной работы киберспециалистов и всех, кто им помогает в ГУР и в Минобороны Украины.