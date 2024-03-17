Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про збиття вертольота Black Hawk. За його словами, всі борти справні.
Дивіться також "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям
Це пов'язано із виборами
За словами Юсова, заяви російських пропагандистів – чергова брехня у рамках так званих виборів Путіна.
Всі борти Black Hawk справні і продовжують виконувати поставлені завдання,
– наголосив він.
До слова, в Росії до вечора 17 березня тривають так звані вибори президента. Владімір Путін, чинний лідер держави-агресорки, вже встиг звинуватити Україну у нібито зриві цього процесу.
Крім цього, раніше у Росії заявляли, що ГУР хоч зруйнувати їхню інфраструктуру.
У ГУР відреагували на заяву Росії про війну з ними
- Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу сказав, що заява про те, що Росія воює з ГУР – дуже смішна і дивна. За його словами, Росія веде не лише кібервійну, а й геноцидну війну проти України.
- Він наголосив, що Росія веде війну не тільки проти Головного управління розвідки, а проти нашої держави. Звичайно, завдання Сил оборони України захищати від російської агресії.
- Представник ГУР також зауважив, що з іншого боку це визнання ефективної роботи кіберфахівців та всіх, хто їм допомагає у ГУР та у Міноборони України.