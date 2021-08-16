Благодарил за вакцину: Зеленский поговорил с президентом Литвы
Источник:Офис президента
Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с Гитанасом Науседой. Президенты обсудили двусторонние меры в ближайшей перспективе.
Детали разговора политиков
Зеленский поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Напомним, 54 тысячи доз привезли в Киев 4 августа.
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Со своей стороны Науседа поблагодарил украинского лидера за гуманитарную помощь для защиты литовской границы.
Лидеры обсудили ситуацию на белорусско-литовской границе, которая сложилась вследствие роста количества незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что сейчас удалось достичь относительной стабилизации ситуации,
– говорится в сообщении.
В то же время Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые состоятся в Киеве во время празднования Дня Независимости.
Президенты также обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Так, Науседа высоко оценил восстановление надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.
Гуманитарная помощь между странами
- 4 августа Украине поступила гуманитарная помощь от правительства Литвы – вакцина от коронавируса. Страна планирует отправить нам еще 77 тысяч доз AstraZeneca. Однако пока неизвестно, когда именно.
- 2 августа Зеленский подписал указ о 3 этапах помощи для защиты границы Литвы. Так, 12 августа Украина отправила более 38 тонн гуманитарной помощи, в основном – колючую проволоку для строительства забора на границе с Беларусью. Груз сопровождали работники ГСЧС.