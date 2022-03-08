Благодаря бдительности украинцев морская пехота ночью уничтожила 30 вертолетов врага
На странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили об уничтожении 30 вертолетов врага, благодаря украинцам.
Согласно сообщению, сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашего государства.
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Благодаря данным, которые посылают люди, морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожены 30 вертолетов врага, живая сила и техника.
"Детализуй ваши находки! Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению", – отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.Вы можете воспользоваться ботом, в который можно отправить информацию о враге – @stop_russian_war_bot
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины
#ГУРрекомендует
Дорогие друзья!
Сейчас каждый украинский борется за свободу и территориальную целостность нашей Украины!
Каждый может помочь Украине выиграть войну и остановить этот кровавый российский террор!
Вы можете воспользоваться ботом, куда вы можете отправить информацию о враге!
@stop_russian_war_bot
Именно благодаря вашим данным, полученным через бот, наша морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона! Уничтожено 30 вертолетов врага, живая сила и техника!
Детализуй ваши находки! Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или дрг к сообщению!
Это поможет нам поскорее выбить оккупанта из нашего государства!
Слава Украине!