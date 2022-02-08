Благодаря "Большой стройке" время в пути между Киевом и Варшавой сократится до 4 часов

Украина и Польша достигли договоренности по реализации крупного инфраструктурного проекта – строительства евроколеи между Киевом и Варшавой для запуска скоростного сообщения. Новый маршрут позволит сократить время в пути между столицами до 4 часов.

Этот и другие общие инфраструктурные проекты станут, в частности, частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Что еще будет реализовываться совместно с Польшей, по итогам переговоров с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, Польша сможет принять участие в строительстве новых автобанов к западной границе. В частности, первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно и масштабное обновление дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Отдельно стороны обсудили реконструкцию участка Мальховице – Нижанковичи, не эксплуатируемого с 1995 года, которое впрочем играет важную роль в сообщении двух польских регионов.

Продолжится модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Этот проект является отдельной частью программы "Большая стройка". Особое внимание будет уделено ключевому КПП на украинско-польской границе в Ягодине.

Кубраков напомнил также о включении украинских маршрутов в трансъевропейскую транспортную систему TEN-T: дороги Н-01 Киев — Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину и рек Днепр и Южный Буг.

Еще одной важной договоренностью, достигнутой в ходе переговоров, стало разрешение кризиса транзитных грузовых перевозок между Украиной и Польшей.

Польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Польши", – сообщил министр.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что для улучшения сообщения с Молдовой в районе Ямполя будет построен новый мост через Днестр.