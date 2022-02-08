Цей та інші спільні інфраструктурні проєкти стануть, зокрема, частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Що ще реалізовуватиметься спільно з Польщею, за підсумками переговорів із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, за словами Кубракова, Польща зможе взяти участь у будівництві нових автобанів до західного кордону. Зокрема, першої концесійної дороги Краківець – Львів – Броди – Рівне та масштабному оновленні дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Окремо сторони обговорили реконструкцію ділянки Мальховіце – Нижанковичі, що не експлуатується з 1995 року, втім відіграє важливу роль у сполученні двох польських регіонів.

Продовжиться також модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Цей проєкт є окремою частиною програми "Велике будівництво". Особливу увагу приділять ключовому КПП на українсько-польському кордоні в Ягодині.

Кубраков нагадав також про включення українських маршрутів до транс'європейської транспортної системи TEN-T: дороги Н-01 Київ — Знам'янка, залізничних ділянок Коростень – Житомир – Бердичів та Стрий – Івано-Франківськ через Долину та річок Дніпро та Південний Буг.

Ще однією важливою домовленістю, досягнутою під час переговорів, стало вирішення кризи транзитних вантажних перевезень між Україною та Польщею.

"Польська сторона вперше за останні 7 років зобов'язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Вже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження. Завдяки спільній роботі залізниць двох країн вже з 10 лютого 2022 року Укрзалізниця зможе зняти заборону перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі", – повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що для покращення сполучення з Молдовою у районі Ямполя буде збудовано новий міст через Дністер.