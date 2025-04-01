"Цена" квадратного километра: DeepState назвали, сколько штурмов нужно врагу, чтобы продвигаться

DeepState проанализировали динамику продвижений россиян в корреляции со штурмовыми действиями в полосе ответственности ОСГВ "Хортица". И обнаружили, что сейчас Украина теряет значительно меньше территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова цена квадратного километра в ОСГВ "Хортица" для оккупантов

Благодаря назначению Михаила Драпатого командующим ОСУВ "Хортица" ситуация на фронте изменилась. Следует сказать, что Драпатый также отвечает и за Сухопутные войска.

В полосе ответственности ОСГВ "Хортица" 4 ОТГ – "Харьков", "Старобельск", "Луганск" и "Донецк". То есть вся Харьковская, Луганская и Донецкая области.

Аналитики в январе изменили механику подсчета штурмовых действий. Теперь не считают столкновением выдвижение группы противника в сторону позиций ВСУ и последующее бегство без контакта.

Также они отминусовали штурмовые действия и продвижение врага, которые были на Курщине и Запорожье, и вывели переменное – количество штурмовых действий для захвата одного квадратного километра территорий.

В ноябре россиянам, чтобы продвинуться на 1 квадратный километр, надо было в среднем провести 7.1 атак. В декабре и январе после комплекса мер по стабилизации удалось поднять этот показатель до 15.9 и 15.7 соответственно. В феврале уже с новым командующим показатель поднялся до 17.1. Кроме того, помним, что были внесены изменения в механику фиксации штурмовых действий. "По старой системе" их было бы больше. Уже в марте этот показатель для продвижения на 1 квадратный километр вырос до 36.4 атак. Если сравнивать количество штурмов в ноябре (самом тяжелом месяце) и марте, то при разнице в 20% атак, количество потерянных территорий тогда было в 7 раз больше,

– привели данные в DeepState.

Цена украинской земли для оккупантов / Инфографика DeepState

Исследователи отметили: есть положительная динамика в статистике потерянных территорий. Однако еще следует провести ряд кадровых изменений в армии, чтобы решить проблемы.