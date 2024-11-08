Об этом 24 Каналу рассказал журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян. К слову, в Foreign Policy считают, что победа России в войне с Украиной может стать серьезным ударом для США.

Важно Что Украина может предложить Трампу, чтобы склонить его на свою сторону

Одним выстрелом убьет двух зайцев

Принуждение России к миру – это серьезная геополитическая задача, построенная на экономике. Прежде всего на цене на нефть. По мнению журналиста, когда Трамп начнет исполнять обязанности президента, то продолжит борьбу с Китаем.

В частности, для этого Трамп введет повышенную налоговую пошлину на китайские товары, а на какую-то группу вообще эмбарго. Из-за избыточного производства в Китае начнется кризис, будут снижаться цены, что повлияет на платежеспособность Пекина и он продиктует России новую цену за баррель нефти.

В борьбе против Китая можно обрушить российскую экономику, диктуя миру или заставляя его снижать стоимость барреля нефти. Тогда в Китае начнутся экономические трудности, а в России – коллапс,

– отметил Асланян.

По его словам, Китай едва ли не единственный партнер, который играет в пользу России. Поэтому трудности в Китае будут означать беду для России.

После того как Россия останется без своего главного партнера, стратега и советчика – начнутся большие проблемы. Это не произойдет мгновенно, но где-то через полгода будет ощутимо результат,

– добавил журналист.

В то же время на другой чаше весов может быть поставка оружия Украине. Впрочем, на сегодня американский электорат мало заинтересован войной в Украине.

К слову, Дональд Трамп объявил о планах массовой разработки нефтяных скважин в США, что спровоцировало снижение цен на нефть Brent на 2%.